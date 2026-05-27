El español Izan Guevara, segundo del mundial, con "confianza" y "buenas sensaciones"

"Llegamos a la séptima ronda del campeonato en un momento muy positivo pues sumamos dos podios consecutivos y cuatro en total esta temporada, así que, naturalmente, la confianza y las sensaciones con la moto son muy buenas", recalca Guevara, segundo del mundial a 18,5 puntos del líder, el también español Manuel González.

"Mugello es un circuito en el que disfruto mucho", afirma Izan Guevara, quien dice que "siempre" ha obtenido "buenos resultados".

"Terminé segundo aquí en Moto3, y en Moto2 también he tenido carreras muy sólidas, luchando constantemente por los primeros puestos", insiste en la nota de prensa de su equipo.

"Es un circuito muy largo y exigente, pero llegamos motivados y listos para disfrutar del fin de semana, en el que el objetivo es luchar por otro buen resultado y seguir aprovechando el buen momento que estamos viviendo", manifiesta Guevara.