El líder del mundial, Máximo Quiles, continúa con el mismo "objetivo"

"Estoy muy contento después de la victoria de Barcelona, aunque fue una carrera difícil, pero ahora estoy totalmente concentrado en la carrera de Italia", en la que explica que "el objetivo seguirá siendo ir entrenamiento a entrenamiento para conseguir la mejor puesta a punto", explica en la nota de prensa del equipo.

Con 64 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor -Adrián Fernández-, Máximo Quiles recuerda que consiguió su primera victoria "aquí en Mugello", así que será especial "volver" y que va "a disfrutar mucho".

Su compañero de equipo, el hispano argentino Marco Morelli ha señalado que tiene "muchas ganas de que comience este fin de semana".

"En las últimas carreras he demostrado que tengo la velocidad, sé cuál es mi posición y solo me falta rematar algunos detalles con el equipo para poder estar arriba otra vez", comenta Morelli, quien se conmina para que "podamos conseguir completar un buen Gran Premio en Italia".