González y Quiles llegan a Mugello con el objetivo de, al menos, mantener su ventaja

Y no lo tendrán fácil en esta séptima cita del campeonato del mundo, en la que los pilotos 'locales', los italianos, siempre logran un 'extra' en su rendimiento que les hace ser protagonistas durante todo el fin de semana.

Bien es cierto que el joven Máximo Quiles, en apenas seis carreras, ya cuenta con una ventaja respecto a su inmediato perseguidor, el también español Adrián Fernández (Honda), de 64 puntos, con dos segundos puestos (Tailandia y Estados Unidos) como sus peores resultados.

Quiles ha vencido cuatro de las seis carreras disputadas (Brasil, España, Francia y Cataluña) y, lo que es más importante, ha mostrado una solvencia y una eficacia digna de los más avezados pilotos del campeonato, aunque en Mugello seguro que querrán 'romper' su racha pilotos como Guido Pini (Honda), Matteo Bertelle o Nicolo Carraro (Honda).

Tanto Moto3 como Moto2 el dominio de los pilotos españoles es claro, con seis entre los diez primeros en la más pequeña de las categorías, y hasta siete en la categoría intermedia, pero el trazado toscano de Mugello tiene un 'algo' especial que permite a los pilotos locales conseguir un 'impulso' especial, que desde luego les hará falta, pues hasta la fecha, en Moto3, sólo Pini ha logra una victoria, en Estados Unidos, junto a no pocos altibajos de rendimiento.

Bertelle acabó tercero en Le Mans (Francia), su mejor resultado, mientras que Carraro no sabe lo que es puntuar en esta primera parte del campeonato.

En Moto2, la situación es muy distinta, pues Celestino Vietti (Boscoscuro) ha pisado en dos ocasiones el segundo peldaño del podio y ya ha peleado por la victoria en varias ocasiones, aunque le falta ese pequeño 'plus' que le permita hacerse con su primera victoria de la temporada, que bien podría llegar 'en casa' antes todos sus aficionados.

Además de Vietti, en Mugello tendrá una buen ocasión para dar un giro a su bajo rendimiento inicial, Tony Arbolino (Kalex) o su compañero de equipo y también italiano, Luca Lunetta.

Frente a ellos estará un cada vez más sólido líder, Manuel 'Manugas' González o Izan Guevara (Boscoscuro), abonado al podio en las dos últimas carreras, con una victoria y un tercero, aunque en esta categoría la lista de aspirantes al triunfo es mucho más amplia.

El australiano Senna Agius (Kalex) ha ganado en dos ocasiones, Estados Unidos y España, si bien en el resto de carreras no ha estado demasiado acertado, como tampoco el hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, que sin destacar demasiado ocupa la quinta plaza del campeonato.

Tras Alonso, se encuentra un quinteto de españoles formado por Iván Ortolá (Kalex), Daniel Holgado (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex), Alonso López (Kalex) y Alex Escrig (Forward), que en cualquier momento pueden aspirar a la victoria, como sucedió con Holgado en Brasil.

Con ellos, nunca se puede descartar al neerlandés Collin Veijer (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) o el turco Deniz Öncü (Kalex).