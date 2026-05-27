Lategan, en coches, y Sanders, en motos, suman un triunfo en el tercer día de Ruta 40

Lategan (Toyota Gazoo Racing) aprovechó que salía octavo para completar una excelente etapa siguiendo las huellas de los pilotos que iban por delante. Así, consiguió el mejor tiempo desde el segundo control intermedio (tras 69 kilómetros) y mantuvo ese puesto hasta el final, cuando terminó con un crono de 4 horas, 14 minutos y 34 segundos.

El segundo lugar fue para Sébastien Loeb (Dacia Sandriders). Invirtió los papeles con su compañero Nasser Al Attiyah, que había ganado la especial del martes, y se subió al podio con tiempo de 4 horas, 16 minutos y 10 segundos, después de estar entre los cuatro mejores en todos los controles de tiempo.

Tercero terminó el estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing), tras 4 horas, 18 minutos y 57 segundos. Sacó a Al Attiyah del podio en el último tramo, ya que tras 374 kilómetros el catarí llevaba mejor registro.

Carlos Sainz (Ford Racing), que partía de la decimosexta posición, perdió más de media hora a causa de un problema mecánico en las dunas de Nihuil, para terminar abandonando la etapa al no poder resolver el problema. Mejor le fue a su compañero de equipo Nani Roma (4h21:46), quien fue más rápido que el martes y terminó quinto.

En cuanto a la general del rally-raid argentino, el portugués Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing), líder hasta este martes, se quedó parado tras 94 kilómetros al chocar con Lucas Moraes en un golpe que provocó que ambos abandonaran, por lo que perdió el primer puesto. Ahora, el podio lo forman Lategan, Quintero (a 1:39) y Al Attiyah (a 5:28).

En motos, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) fue el más rápido por tercer día consecutivo. Aunque no lideró la prueba en la primera mitad de la etapa, en la que iba abriendo camino, recuperó todo el tiempo perdido en la segunda para terminar en 4 horas, 16 minutos y 55 segundos.

Segundo fue el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), quien a punto estuvo de arrebatar al australiano la victoria. Benavides, con el aliento de su público, completó la etapa en 4 horas, 17 minutos y 53 segundos. Fue más rápido que su compañero de equipo, pero no lo suficiente como para compensar las bonificaciones obtenidas por Sanders.

El tercer lugar fue para el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC). Aunque marchaba segundo en el último control de tiempo (kilómetro 374), justo detrás de Benavides, no pudo evitar la remontada de Sanders y terminó con un crono de 4 horas, 19 minutos y 32 segundos.

En la clasificación de este rally-raid, Sanders continúa en la primera posición, aumentando su ventaja desde los más de 11 minutos que ya tenía hasta 13:38. Segundo es Schareina y tercero, Benavides, quien expulsa del podio al estadounidense Ricky Brabec.