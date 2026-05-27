Quartararo y Rins coinciden que "disfrutan" en una carrera "especial" como la de Mugello

"Mugello siempre es una carrera especial", afirma el campeón del mundo de MotoGP en 2021 en la nota de prensa de su equipo, pues es "un circuito realmente hermoso y versátil, y he vivido grandes momentos aquí en el pasado".

"Hemos progresado en Le Mans, hemos hecho un buen trabajo en Barcelona y hemos obtenido buenos resultados, pero sabemos que la recta más larga y el consiguiente rebufo en Mugello complicarán las cosas esta semana", reconoce Fabio Quartararo.

"Veremos qué podemos hacer y, como siempre, haré todo lo posible por conseguir los mejores resultados", afirma el piloto francés.

El español Alex Rins, asegura que siempre disfruta "viniendo a Mugello, un circuito muy bonito con un gran ritmo, y ya he obtenido buenos resultados aquí".

"Tras el test de Barcelona, ​​que fue más corto de lo habitual, tenemos algunas ideas más que probar, así que este fin de semana se trata de seguir trabajando sobre la base realizada en las rondas anteriores para intentar progresar", continúa Rins.

"Sabemos que Mugello, sobre el papel, no es nuestro circuito más fuerte, así que veremos qué podemos hacer", comenta el piloto español.