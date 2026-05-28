Bezzecchi, Di Giannantonio y Bagnaia 'disfrutan' con la carrera de Mugello

Marco Bezzecchi, líder provisional del mundial de MotoGP afirma que "Mugello es fantástico, es un circuito muy bonito, que hace que todo sea un poco mejor, más siendo italianos, pues el público nos ayuda mucho y lo sentimos muy cerca, es un gran premio muy especial y es fantástico por los aficionados".

De sus posibilidades de ganar aquí, Marco Bezzecchi fue sincero al afirmar que "estaría muy bien pensar en ganar aquí, es un sueño para todos los pilotos italianos, pero por el momento estamos a jueves y hay que empezar el viernes de la mejor manera posible, centrarnos en el día a día, pero ganar sería un sueño hecho realidad".

Y no se quiso aventurar con un resultado, al aseverar que "resulta difícil predecir lo que habrá durante el fin de semana, en Montmeló nos costó todo el fin de semana, así que espero que aquí sea mejor".

En cuanto al regreso de Marc Márquez, reconoció que "sin duda será competitivo", y recalcó que "si regresa, significa que está preparado, es un piloto inteligente y sabe lo que tiene que hacer y no se puede descartar al vigente campeón, seguro que estará ahí".

Su compatriota Fabio di Giannantonio, vencedor del Gran Premio de Cataluña y tercero en el campeonato, al referirse a Mugello señala que "es un circuito increíble, cada vez que vas por esta pista te emocionas, es mágico y al más puro estilo del motociclismo".

Además, destacó la gran presencia de público pues "vienen muchísimos aficionados y para nosotros es de locos, es un fin de semana muy especial".

En cuanto a sus condiciones tras la caída de Cataluña, en el percance que sufrió el español Alex Márquez, por el que decidió no realizar el 'test' del lunes, dijo sentirse "bien".

"Sólo necesitaba hacer algunas comprobaciones de que todo está bien y necesitábamos un poco de relajación, pues Montmeló fue un fin de semana que dio miedo, con mucha adrenalina y necesitábamos tiempo para relajarnos", reconoció.

En cuanto a su buen rendimiento en este inicio de temporada señaló que "es difícil reseñar sólo un factor, es una cuestión de trabajo en equipo, pero ahora es la primera vez que tengo el mismo equipo humano dos años consecutivos, lo que nos permite llegar más rápido donde queremos y nos facilita mucho todo el trabajo".

Del regreso de Marc Márquez reconoció que "necesitamos al campeón y a todo el mundo en pista, Marc es un piloto al que no se puede descartar, ya hemos visto grandes remontadas en el pasado como la de Pecco, creo que en 2022, por lo que estará en la lucha seguro".

Y, para 'Pecco' Bagnaia, la cita en el trazado de la región de la Toscana es "el mejor fin de semana de la temporada, al llegar desde casa en coche ya se siente el ambiente y la pasión con toda la afluencia de público; el trazado es uno de los mejores y las previsiones atmosféricas son buenas, así que disfrutaremos".

En cuanto a sus posibilidades fue claro, "tengo que ser realista y aunque estamos trabajando bien, queda claro que Diggia está mejor con su paquete técnico que nosotros, como también Aprilia, aunque este es un circuito bueno para Ducati, pero tenemos que empezar a trabajar desde el viernes para ajustar bien la moto".

Sin poner excusas sobre su rendimiento, reconoció que "es una combinación de todos los factores, no me estoy adaptando a la moto de los dos últimos años, me está costando, pero estamos trabajando".

"El año pasado fue muy duro y este año me está costando algo menos, pero es un proceso largo y tenemos que seguir trabajando", insistió.

Del regreso de su compañero de equipo, Marc Márquez, fue claro al afirmar que "será fuerte, no viene a sacar sólo unos puntos".