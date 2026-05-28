El británico Cal Crutchlow sustituirá al lesionado piloto francés Johann Zarco

El británico, que retorna a la pistas de competición con 40 años, ya estuvo en el equipo en 2015 y compitió con ellos hasta 2020 y en esas seis temporadas, Crutchlow y el equipo lograron doce podios, incluyendo tres victorias, con un primer triunfo en el circuito de Brno, en la República Checa, en 2016, marcando la primera victoria en MotoGP en la historia de la escudería LCR.

El piloto francés Johann Zarco, que sufrió una grave caída en la primera curva de la segunda salida del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, será operado nuevamente en las próximas semanas, y continúa su proceso de recuperación.

Lucio Cecchinello, director del equipo, señaló que todos en el equipo están con Johann Zarco, al que desean "una pronta recuperación", y expresó la fortuna de contar con su expiloto, Cal Crutchlow, con quien compartieron "muchos grandes momentos", en el "esfuerzo por encontrar un sustituto para Johann".

El británico Cal Crutchlow señaló que desea a Zarco "una pronta recuperación", y afirma que "como piloto nunca es fácil afrontar situaciones como esta".

"En cuanto a este fin de semana, guardo muy buenos recuerdos de la escudería de los años que pasamos juntos, fueron increíbles, así que, cuando me llamaron para sustituir a Zarco, me sentí privilegiado y honrado, y tenía que intentarlo", reconoció Cruchtlow.

"Sabemos que será un fin de semana intenso, pero estoy listo para dar lo mejor de mí junto al resto del equipo y aprovecharlo al máximo", señala esperanzado el británico.