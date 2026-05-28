El tailandés Chantra sustituirá en Honda al francés Zarco, en las 8 Horas de Suzuka

El equipo japonés HRC anuncia así el cambio de piloto tras la lesión de Johann Zarco, quien tenía previsto competir en esta edición de las 8 Horas de Suzuka, que se disputará el 5 de julio de 2026.

Zarco se vio involucrado en un accidente múltiple en la curva uno inmediatamente después de la segunda salida del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, el 17 de mayo, en la que sufrió daños en los ligamentos de la rodilla izquierda, así como una pequeña fractura de peroné (en la zona del tobillo), como consecuencia de las cuales se perderá esta prueba.

Como sustituto, HRC ha decidido alinear a Somkiat Chantra, quien actualmente compite en el Mundial de Superbikes con el equipo oficial Honda HRC, con el que desarrolló su carrera deportiva desde temprana edad, y ha competido en Moto3, Moto2, MotoGP y WorldSBK.

Así, HRC afronta las 8 Horas de Suzuka con el objetivo de conseguir su quinta victoria consecutiva.