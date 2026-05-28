Los españoles Sainz, en coches, y Schareina, en motos, triunfan en cuarto día del Ruta 40

Sainz, de Ford Racing, registró un tiempo de 3 horas, 32 minutos y 14 segundos y se impuso por medio minuto sobre el polaco Erik Goczal, de Energylandia Rally Team, quien el lunes se quedó con la primera etapa.

Tercero quedó el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders), con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 8 segundos, mientras que su compañero de equipo Sébastien Loeb quedó cuarto.

La victoria de este jueves representa la primera de Sainz con Ford, que cosechó además su primer triunfo en este Desafío Ruta 40.

En cuanto a la general del rally-raid argentino, el estadounidense Seth Quintero, de Toyota Gazoo Racing, quedó como líder tras haber quedado quinto en esta etapa. Su compañero Henk Lategan, que llegaba como líder, quedó tercero (a 1:53), mientras que Al Attiyah se ubica segundo (a 00:07).

En motos, el español Tosha Schareina, de Monster Energy Honda HRC, se impuso este jueves y logró destronar al australiano Daniel Sanders, de Red Bull KTM Factory Racing, que había ganado las tres primeras etapas.

El español registró un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 48 segundos, en una carrera en la que el podio estuvo íntegramente compuesto por pilotos de Monster Energy Honda.

Segundo quedó el estadounidense Ricky Brabec, con un tiempo de 3 horas, 39 minutos y 6 segundos, mientras que el tercer lugar fue para Skyler Howes, con 3 horas, 40 minutos y 58 segundos.

Schareina, que había quedado segundo en la primera etapa y que se quedó con el tercer lugar tanto en la segunda como en la tercera, finalmente logró dar el zarpazo y superar a un Sanders que parecía invencible y quedó sexto tras perderse el inicio de esta cuarta etapa.

En la clasificación de este rally-raid, Sanders continúa en la primera posición, aunque perdió algo de ventaja frente a Schareina, que se ubica segundo (a 7:16), y Brabec, que se ubicó tercero (a 14:10) tras desplazar al argentino Luciano Benavides, de Red Bull KTM Factory Racing, cuarto en la etapa de este jueves.