Marc Márquez afirma no estar en el momento de afrontar "ninguna remontada"

"La remontada que tengo que afrontar es crear mi futuro, volver a sentirme bien, volver a sentir que puedo pilotar una MotoGP al máximo nivel, porque como lo hacía en estas primeras carreras era inviable", explica Márquez, quien recalcó: "Lo estaba sacando, porque lo estaba sacando, y no sé cómo, pero por eso no era constante".

A su llegada al circuito de Mugello, Marc Márquez ha explicado a los Medios de Comunicación presentes en el trazado de la Toscana que ahora está "en la remontada" de lo "físico" para afirmar que sabe que si puede "reconstruir un poquito un físico aceptable, sobre todo este brazo derecho, y que trabaje más o menos bien, la velocidad va a ir llegando".

"De momento, si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear son más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que siempre puede pasar pues sales a pista y siempre hay riesgo, y siempre aprietas a todo lo que sientes, pero tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar", señala el nueve veces campeón del mundo de motociclismo y vigente campeón de MotoGP.

Como no podía ser de otra forma recordó el grave y fuerte accidente de su hermano Alex Márquez: "Lo viví mal, muy mal; lógicamente, me quedé paralizado delante del televisor pero por suerte, y quiero agradecer tanto a la familia, lógicamente, como al campeonato, que me fue avisando en todo momento de las cosas que se iban diciendo de cómo estaba el piloto".

"Tuvimos mucha suerte el motociclismo, no solo por la caída de Álex, sino también por la de Johann Zarco, pero lógicamente, cuando toca un familiar, afecta mucho más y el domingo lo pasé mal, pero el lunes, cuando ya lo abracé, me quedé más tranquilo", recordó Marc Márquez.