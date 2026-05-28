Automovilismo
28 de mayo de 2026 a la - 09:05

Marc Márquez logra el 'apto' condicionado a revisión tras el primer entrenamiento libre

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Redacción deportes, 28 may (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado el 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios condicionada a una segunda revisión tras el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana en Mugello.

Por EFE

Márquez tenía que pasar la revisión médica a su llegada a Mugello, algo que ha logrado, si bien el 'apto' se encuentra condicionado al estado físico que tenga después de disputar los primeros entrenamientos del trazado de la toscana.