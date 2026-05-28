28 de mayo de 2026 a la - 09:05
Marc Márquez logra el 'apto' condicionado a revisión tras el primer entrenamiento libre
Redacción deportes, 28 may (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado el 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios condicionada a una segunda revisión tras el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana en Mugello.
Márquez tenía que pasar la revisión médica a su llegada a Mugello, algo que ha logrado, si bien el 'apto' se encuentra condicionado al estado físico que tenga después de disputar los primeros entrenamientos del trazado de la toscana.