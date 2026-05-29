El español Adrián Fernández lidera la primera sesión libre en Mugello, con asfalto mojado

Fernández logró un mejor tiempo de 2:09.930, siendo el único piloto que rodó en ese segundo, por delante de sus compatriotas Joel Esteban (KTM) y Máximo Quiles (KTM).

Los pilotos de Moto3 tuvieron la responsabilidad de ser los primeros en saltar al asfalto del trazado toscano, empapado por el agua de lluvia caída durante la noche, lo que les obligó a realizar la sesión con neumáticos rayados, aunque las previsiones para el resto del fin de semana auguran buenas condiciones atmosféricas.

En esas condiciones el primer referente fue David Muñoz (KTM), quien entabló una estrecha pelea inicial con el también español Adrián Fernández (Honda), por la primera plaza, a la que se unieron el malasio Hakim Danish (KTM) y el británico Eddie O'Shea (Honda), con el italiano Matteo Bertelle (KTM) pidiendo su cuota de protagonismo.

Danish demostró su habilidad sobre el asfalto mojado para comandar la tabla de tiempos con un registro de 2:11.486 que era prácticamente seis décimas de segundo más rápido que cualquiera de sus perseguidores.

Aunque esa situación se mantuvo así hasta que el líder del Mundial, el español Máximo Quiles, se puso en marcha y en su séptima vuelta paró el cronómetro en 2:11.389, un tiempo que permitía entrever que la adaptación al trazado toscano le iba a resultar mucho más fácil que en otros escenarios de la actual temporada.

A Quiles le arrebató la primera plaza Adrián Fernández, por apenas 71 milésimas de segundo, aunque una vuelta más tarde el líder del campeonato la volvía a recuperar (2:11.156) y la perdía en las siguientes con Fernández rodando en 2:10.871 y 2:10.700.

Pero el rifirrafe entre Quiles y Fernández estaba todavía muy lejos del mejor tiempo de la categoría, en seco, establecido por el hispano-colombiano David Alonso (KTM) en 2024, temporada en la que se proclamó campeón del mundo, con un registro de 1:53.926.

Ya en los minutos finales los principales pilotos de la categoría se aplicaron a fondo, a pesar de las condiciones del asfalto, y el español Joel Esteban (KTM) paró el cronómetro en 2:10.484, pero le duró poco ese liderato, pues por detrás de él Adrián Fernández volvió a la primera plaza con 2:09.930, seguido a unas tres décimas de segundo por Máximo Quiles.

Entre ellos, en su vuelta final, se metió Joel Esteban, con Brian Uriarte (KTM) cuarto y el neozelandés Corma Buchanan (KTM), en la quinta posición.