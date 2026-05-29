Fabio di Giannantonio, Celestino Vietti y Scott Ogden, los más rápidos de sus prácticas

Di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), tras su victoria en Cataluña, continúa ejerciendo de líder de MotoGP al ser el más rápido en la práctica oficial con un mejor tiempo de 1:44.808, con el que batió a su compatiota Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) que acabó segundo a 91 milésimas de segundo, con el también italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), tercero, a 103 milésimas de segundo.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que regresa a la competición tras su lesión e intervención quirúrgica en el pie y hombro derechos, consiguió entrar en la segunda clasificación directa con el sexto mejor tiempo, a 202 milésimas de segundo de 'Diggia'.

Marc Márquez logró en su regreso el objetivo de entrar en la segunda clasificación directa y eso que un primer intento de vuelta rápida lo tuvo que abortar al mostrar bandera roja Dirección de Carrera por la avería mecánica de la KTM del surafricano Brad Binder.

En la reanudación, Marc Márquez llegó a ser líder con 1:45.010, pero por detrás de él, Franco Morbidelli, 'Pecco' Bagnaia y Fabio di Giannantonio, rebajaron su registro, como también poco después Fermín Aldeguer y Enea Bastianini.

Así fue que los minutos finales resultaron intensos y en ellos el vigente campeón del mundo pasó de ser líder a ocupar la sexta plaza, a escasamente dos décimas de segundo del piloto más rápido.

Di Giannantonio fue el más rápido, secundado por Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Aldeguer, Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, que logró el pase a la Q2 en el último momento, Alex Rins y el 'rookie' Diogo Moreira, que se metió en la Q2 por primera vez.

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) estableció un nuevo récord absoluto y mejor tiempo de la práctica oficial de Moto2, si bien hasta tres pilotos han batido el récord absoluto de Moto2.

Vietti estableció un nuevo récord con 1:49.420, y antes que él rebajaron el récord Izan Guevara (Boscoscuro), 1:49.431, y Manuel González (Kalex), líder de la categoría, 1:49.530, que por ese orden completaron las tres primeras posiciones.

Nadie pudo con el registro de Celestino Vietti, que intentó sin éxito mejorar su récord en la última vuelta, para dominar la práctica oficial con Izan Guevara, Manuel González, Filip Salac, Alonso López, Alex Escrig, Ayumu Sasaki, David Alonso, Iván Ortolá, Senna Agius, Collin Veijer, Daniel Muñoz, Sergio García Dols y Joe Roberts también en la Q2.

El británico Scott Ogden (KTM) lideró la práctica oficial de Moto3, gracias a los 'rebufos' de las motos de sus rivales, con un tiempo de 1:55.812, que quedó muy lejos del récord absoluto de la categoría, que mantiene el hispano-colombiano David Alonso (KTM) desde 2024.

Ogden acabó por delante del hispano argentino Marco Morelli (KTM) y del español Adrián Fernández (Honda), que en algunos momentos lideraron la tabla de tiempos, en tanto que el líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), acabó decimocuarto.

Con Ogden, Morelli y Adrián Fernández en cabeza, tras ellos acabaron David Muñoz, Valentín Perrone, David Almansa, Joel Esteban, Ryusei Yamanaka, Veda Pratama, Jesús Ríos, Joel Kelso, Álvaro Carpe, Eddie O'Shea y Máximo Quiles.