Marc Márquez, declarado apto para el resto del fin de semana en Mugello

Márquez fue declarado 'apto' el jueves para disputar la primera sesión libre de entrenamientos, con la obligación de pasar una segunda revisión médica tras estos, en los que ha acabado en la decimoquinta posición, siempre seguido muy atentamente por el director médico de la competición, el español Ángel Charte.

El piloto de Cervera (Lleida) se lesionó durante el Gran Premio de Francia, en Le Mans, a comienzos de mayo y tuvo que pasar por el quirófano para reducir la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, circunstancia que aprovechó para someterse a otra intervención en la que se le retiró un tornillo que le causaba molestias en el hombro derecho.

Tras concluir la primera sesión libre de entrenamientos de este viernes, Márquez ha pasado una nueva revisión médica en la que ha sido declarado 'apto' para el resto del Gran Premio de Italia, según informó la organización de la competición.