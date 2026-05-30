Alex Palou logra la 'pole' en Detroit, su tercera consecutiva

Palou, del Chip Ganassi Racing, completó su mejor vuelta al circuito urbano de Detroit en 1:01.9017, por delante de Powell (Andretti Global), que marcó un tiempo de 1:02.1249, y de McLaughlin (Team Penske), tercero con 1:02.4559.

Es la tercera 'pole' consecutiva de Palou tras las logradas en el Sonsio Grand Prix y en las 500 Millas de Indianápolis. Es, además, la decimosexta de su carrera en la Indycar.

"Me he sentido muy bien con mi vuelta. Creo que no había mucho más margen por mi parte, así que simplemente intenté darlo todo. Estoy muy contento de haber logrado la 'pole'. Es un buen paso, pero el día importante es mañana", dijo Palou al finalizar la sesión.

El catalán, que ha ganado tres de las primeras siete pruebas del año, lidera el campeonato con 273 puntos, por delante de los estadounidenses David Malukas (Team Penske, 236 puntos) y Kyle Kirkwood (Andretti Global, 224 puntos).

Kirkwood saldrá mañana desde la sexta posición de la parrilla, mientras que Malukas arrancará último tras un choque en su clasificación.