El británico Evans (Toyota) lidera el Rally de Japón a falta de una etapa

Evans, líder del campeonato junto con compatriota copiloto Scott Martin, se vio acosado a lo largo de la jornada de este sábado por el sueco Oliver Solberg, ganador de dos tramos, el propio Ogier, que se impuso en uno, y el fines Sami Pajari, que ganó en tres. Todos ellos con el Toyota Yaris Rally1.

El británico fue el más rápido en dos de los parciales de hoy para sumar un tiempo acumulado de 2:32:05.6 por delante de la pareja Ogier y Vincent Landais con 2:32.23.4 y el equipo de los fineses Pajari y Marko Salminen a 44.4 segundos.

El japonés Takamoto Katsuta, con el irlandés Aaron Johnston de copiloto, es cuarto a 1.11.3 del líder, una posición por delante del primer coche que no es Toyota, el Hyundai i20 de los galos Adrien Fourmaux y Alexandre Coria a 02:05.2 de Elfyn Evans.

El belga Thierry Neuville (Hyundai) figura en la sexta posición a 2.17.0 minutos del primero.

En WRC2, el búlgaro Nikolay Gryazin (Lancia) fue el mejor por delante de la pareja española Alejandro Cachón y Borja Rozada, nóvenos y décimos en la general.

Gryazin y Aleksandrov aventajan en 5.7 al Toyota Yaris de los españoles.