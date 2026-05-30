Jorge Martín: "Ha sido un sábado muy positivo"

"Esta mañana me he encontrado muy bien con la blanda y tenía todo bastante claro, hasta que me han dicho que Raúl iba a ir con la intermedia, la verdad, porque también me encontraba bien con esa, y en el último momento he dicho, ‘ponerme la media’", dijo Martín a los medios de comunicación presentes en Mugello sobre su elección de neumáticos.

"Me ha dicho (el técnico), ‘hostia, en serio; digo, sí, hace mucho calor y creo que nos puede ir mejor’", añadió, y afirmó que gracias a su estilo de pilotaje es capaz de llevar "neumáticos más duros que el resto", pues es "una cuestión más de temperatura que de desgaste, porque la intermedia gasta igual o más que la blanda".

Después de todas las caídas que protagonizó en Cataluña, Jorge Martín destacó: "A mí los resultados no me dan confianza, a mí lo que me da confianza son las sensaciones que tengo con la moto, salir y poder frenar donde quiero y cada vuelta que hago me da la confianza y el trabajo que hago me lleva a hacer segundo, no voy en busca de ese resultado".