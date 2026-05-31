Marc Márquez satisfecho de su rendimiento en el regreso a la competición

"Tenía dudas de si venir o no aquí, a Mugello, o saltármelo, porque es una pista que no apetece mucho rodar estando tocado físicamente, pero bueno, ha sido un fin de semana de trabajo puro y duro, de buscar el punto de partida y a partir de allí intentar mejorar para las próximas carreras", ha explicado Marc Márquez a los medios de comunicación en Mugello.

De su pelea con Pedro Acosta, ha reconocido que tiene "una moto superior" y que tiró de experiencia. "Estaba luchando con él y yo soy siempre muy honesto, y he tirado de experiencia ya que sabía que si me pasaba al final en la recta, yo lo pasaría a rebufo".

Aunque explicó: "He visto que iba mucho más rápido que nosotros al final de carrera, yo iba vendido encima de la moto, y que con un pequeño movimiento no sería capaz de salvar la caída, así que he decidido tirar la toalla y acabar donde acabara".

La semana que viene afrontará el Gran Premio de Hungría, por lo que señaló que "ahora lo primero es entender la reacción del hombro estos próximos días" pues ha destacado que en la carrera lo había notado: "he acabado más irritado de lo normal".

Si bien se ha mostrado contento por haber tenido "total sensibilidad, cansado, pero con sensibilidad, y esto ha sido lo más importante".