Colapinto: Mónaco es siempre un lugar especial para pilotar y más ahora, que vivo aquí

"Ha sido un día aceptable para nosotros en Mónaco, de vuelta en Europa y de vuelta al formato habitual del Gran Premio con dos sesiones de entrenamientos libres el viernes. Mónaco es siempre es un lugar especial para pilotar, sobre todo porque es donde vivo ahora", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que viene de lograr su mejor resultado en la Fórmula Uno hace dos domingos en Canadá, donde acabó sexto.

"Creo que tenemos que trabajar un poco después de esta jornada y está claro que necesitamos mejorar nuestro rendimiento. Es un lugar tan específico y único, en comparación con muchos otros circuitos, así que creo que se tratará de ajustar algunos detalles en lugar de hacer cambios demasiado grandes", explicó el argentino, que justo antes de la carrera de Montreal ya había logrado, el primer fin de semana del mes pasado, su mejor clasificación en la categoría reina, al concluir séptimo el Gran Premio de Miami (EEUU).

"El coche se nota bien en líneas generales y sigue siendo divertido de pilotar, ahora que los monoplazas son un algo más pequeños y ligeros. Aquí hay que gestionar menos la unidad de potencia en lo que a la recuperación y despliegue de energía se refiere; así que se trata de encontrar una configuración más cómoda y centrarnos en completar vueltas sólidas", opinó.

"Habitualmente damos un importante paso adelante entre el viernes y el sábado, así que nuestro objetivo es mejorar mañana antes de la clasificación", señaló Colapinto este domingo en Montecarlo.