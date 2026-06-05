El español Adrián Fernández, descalificado de todos los grandes premios menos Italia

Tras los grandes premios de Tailandia, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Cataluña los responsables técnicos del campeonato detectaron que los motores 810, en los cuatro primeros grandes premios, y 811 en los dos últimos, que le habían correspondido por sorteo al piloto español, presentaban irregularidades en sus precintos.

El primero de los motores, el 810, ya había sido retirado de la competición por haber cumplido con su vida útil en kilómetros, pero en una revisión más profunda del grupo termodinámico se pudo comprobar que tanto los precintos como los sellos que se incorporan para que no se puedan modificar los motores, habían sido manipulados.

Ahora, el equipo tiene derecho a presentar sus alegaciones y recurrir la sanción, pero por el momento en la escudería Leopard, en la que se encuentra Adrián Fernández junto al italiano Guido Pini, no se han manifestado sobre qué decisión adoptarán al respecto.

En la actualidad, Adrián Fernández ocupaba la tercera posición con 89 puntos y ahora se queda exclusivamente con los 13 puntos que logró con el cuarto puesto en el trazado de Mugello.