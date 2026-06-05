Hamilton: "Fue un día positivo, el coche se notaba bien desde las primeras vueltas"

"En líneas generarles, ha sido un día positivo, en el que el coche se notaba bien desde las primeras vueltas", comentó Hamilton, en una segunda juventud a los 41 años y que viene de firmar, al acabar segundo en Canadá, su mejor resultado desde que pilota para Ferrari.

"El equipo efectuó un trabajo sólido con los cambios que hicimos entre los dos entrenamientos y pudimos completar nuestro programa sin mayores contratiempos", declaró el 'hombre récord' de la categoría reina, en la que cuenta 105 victorias y 104 podios.

"El de Mónaco es un Gran Premio que supone un desafío muy diferente, con los baches y la proximidad de las barreras de protección, así que no es fácil encontrar el equilibrio adecuado y conseguir que todo cuadre de forma perfecta", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, con tres triunfos el más exitoso de entre los activos en las calles del bello principado de la Costa Azul, donde nadie iguala los seis del mítico Ayrton Senna, ganador de tres Mundiales para Brasil.

"Creo que aún podemos encontrar cosas con las que mejorar el rendimiento y esta noche nos centraremos en los detalles, porque los márgenes son muy pequeños aquí y hay mucho trabajo por hacer antes de la (decisiva) calificación", comentó Sir Lewis tras ser el más rápido este viernes, por delante del otro Ferrari, le de su compañero, le monegasco Charles Leclerc, recién renovado por la 'Scuderia'.