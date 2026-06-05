Leclerc, el más rápido en el primer libre de Mónaco

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, 1. segundos y 978 milésimas, 226 menos que su compañero, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que marcó el segundo crono de una sesión interrumpida dos veces durante unos minutos, con bandera roja, a causa de los accidentes -sin lamentar daños mayores- del francés Isack Hadjar (Red Bull), enfrente de la zona de garajes; y del doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), que tocó su AMR26 con las protecciones del túnel.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó a 513 milésimas del joven boloñés, se inscribió tercero en la tabla de tiempos.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las cuatro de la tarde (14:00 horas GMT).