Sainz: "Si queremos entrar en la Q3 necesitamos que todo sea perfecto"

"En líneas generales ha sido un viernes bastante intenso, con muchas interrupciones durante las sesiones, debido a las banderas amarillas y rojas; y con 22 coches en pista, fue complicado pilotar con tanto tráfico", comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"Dicho esto, conseguimos completar algunas vueltas sólidas y cumplir más o menos con nuestro plan de acción del día", añadió Sainz, que, con tres novenos puestos, ocupa el decimotercer puesto del Mundial, con seis puntos.

"Ahora mismo, parece que estamos justo fuera de los mejores diez, así que si queremos luchar por la Q3 mañana, necesitamos que todo sea perfecto y tenemos que dar un importante paso adelante durante la noche en lo que a la preparación del coche y los neumáticos se refiere", comentó el español de la escudería de Grove este viernes en Montecarlo.