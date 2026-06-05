Automovilismo
05 de junio de 2026 a la - 10:25

Tabla de tiempos del primer libre del GP de Mónaco

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Redacción deportes, 5 jun (EFE).- Tabla de tiempos del primer libre del Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este viernes en las calles del principado de la Costa Azul:

Por EFE