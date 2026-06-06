Antonelli : "Fue una vuelta mágica, en la que todo me salió a la perfección"

"Fue una vuelta de esas que describimos como mágica, en la que todo me salió a la perfección", opinó, tras exhibirse en la calificación más importante del año,Antonelli, de 19 años, que logró su cuarta 'pole' en la Fórmula Uno, la cuarta del año, y que este domingo intentará reforzar un liderato que detenta con 133 puntos, 45 más que su compañero de equipo, el inglés George Russell, que arranca sexto en Montecarlo.

"Fue una dura pugna con (el cuádruple campeón mundial neerlandés) Max (Verstappen, de Red Bull, que arrancará a su lado, desde la primera fila). Tras el primer intento, sólo estábamos separados por una sola milésima", explicó el joven boloñés, que este sábado se confirmó al dominar la calificación de la prueba más icónica de la temporada.

"Quiero darle unas muy grandes gracias al equipo, porque ayer aún tuvimos algunos problemas, pero hoy nos hemos mejorado enormemente", apuntó Antonelli, que hace dos domingos ganó en Canadá su cuarto Gran Premio del año, después de los que se había anotado en China, Japón y Miami (EEUU).

"Ha sido la sesión de calificación más emocionante del año", señaló el nuevo ídolo de la afición italiana, después de mejorar en 43 milésimas a Verstappen y en 228 al séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, en una segunda juventud a los 41 años, que fue tercero en la 'cuali' este sábado.

"Me sentí fantástico y estoy muy contento de que lo hayamos conseguido. A esta 'pole' le doy prácticamente la misma importancia que a mi primera victoria en la F1", comentó Antonelli, en referencia a su triunfo en Shanghái, el pasado 15 de marzo.