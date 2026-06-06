'Checo' Pérez: "Creo que hoy sacamos lo máximo de lo que actualmente tenemos"

"Creo que hoy sacamos lo máximo de lo que actualmente tenemos", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, retornó este curso a la Fórmula Uno.

"Ha estado todo muy apretado y apenas nos faltaron unas centésimas; creo que, de lo contrario, podíamos haber estado ahí", comentó el mexicano de Cadillac, con seis triunfos -uno de ellos en las calles de Montecarlo- y 39 podios en la Fórmula Uno, que este sábado quedó eliminado en la primera ronda de la 'cuali' (Q1), al igual que su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, que saldrá dos puestos por detrás de él en parrilla.

"En Mónaco, los pilotos siempre pueden marcar la diferencia, y yo hoy di todo lo que tenía. Sabemos que aquí en la carrera puede haber muchas oportunidades, así que ya veremos qué pasa", apuntó el bravo piloto tapatío este sábado tras la calificación más determinante de la temporada.

"Mañana vamos a intentar darlo todo, de nuevo", añadió 'Checo' este sábado en Mónaco, donde ganó hace cuatro años a bordo de un Red Bull, escudería austriaca con la que ganó dos veces (2022 y 2023) el Mundial de constructores.