Colapinto: Cualquier cosa puede pasar con paradas y banderas rojas; hay que estar atentos

"Por una parte, estoy decepcionado con el resultado, ya que siempre quieres arrancar lo más adelante posible en Mónaco, al ser ésta una de las sesiones de calificación más importantes de todo el año. También estoy muy orgulloso de mi equipo y de todo el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos días para intentar entender en qué áreas hemos tenido problemas y en cuáles podemos mejorar el coche", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que viene de lograr su mejor resultado en la categoría reina hace dos domingos en Canadá, donde acabó sexto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Estuvimos trabajando hasta altas horas de la madrugada y logramos mejorar algo respecto a la situación en la que estábamos ayer; y, al final, nos quedamos a solo unas décimas de clasificarnos para la Q3 (la tercera ronda de la calificación). Sin embargo, las diferencias son tan apretadas aquí, en un circuito corto, que al final no lo logramos, por lo que probablemente se nos haga larga la carrera de mañana", explicó el argentino, que antes de brillar en Montreal ya había logrado, el primer fin de semana del mes pasado, el que era su mejor resultado en la Fórmula Uno, al concluir séptimo el Gran Premio de Miami (Florida, Estados Unidos).

"Ya éramos conscientes antes del fin de semana de que éste es un circuito único y que podría no encajar bien con los puntos fuertes de nuestro paquete actual. Mañana lo daremos todo, intentaremos estar atentos en la salida y, luego, veremos qué pasa", comentó el piloto de Alpine, cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, arranca noveno.

"Aquí puede pasar cualquier cosa, con interrupciones o banderas rojas, así que tenemos que estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", comentó Colapinto tras la calificación de este sábado en Mónaco.