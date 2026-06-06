El líder Máximo Quiles continúa su dominio

Quiles marcó una mejor vuelta rápida de 1:45.148, tiempo con el que batió el registro del pasado año de David Muñoz (KTM) de 1:45.700, que ya había superado a lo largo de la sesión una serie de pilotos, a pesar de que hubo un montón de cancelaciones de vuelta por exceder los límites de la pista.

No tardó demasiado, merced a las buenas condiciones atmosféricas y del asfalto en batir el récord del circuito David Almansa, que en su sexta vuelta rodó en 1:45.630, que era 70 milésimas de segundo más rápido que el récord que en 2025 estableció David Muñoz (KTM) con 1:45.700.

Almansa, que no pudo disputar la carrera italiana por una infección que le mantuvo hospitalizado en Elche hasta viajar a Hungría, ha dejado claro que su recuperación es total a tenor de su rendimiento.

El líder del Mundial fue el siguiente referente al rodar en 1:45.548, pero le duró poco la marca, pues por detrás pasó por línea de meta David Muñoz con un tiempo de 1:45.424, que dejaba claro que las condiciones del asfalto habían mejorado notablemente.

A pesar de esas buenas condiciones se registró algún que otro incidente, como los protagonizados por el indonesio Veda Pratama (Honda) y el británico Eddie O'Shea (Honda), ambos en la curva cinco y sin consecuencias físicas para sus protagonistas, aunque las motos tuvieron que regresar a sus talleres con las asistencias del circuito.

También se fueron por los suelos, sin consecuencias, en la curva doce el español Brian Uriarte (KTM) y el italiano Matteo Bertelle (KTM) en la curva dos; y tuvo un susto en la curva uno, que controló sin llegar a tocar el suelo, el español Adrián Fernández (Honda), tras conocerse en la víspera su descalificación en todas las pruebas ya disputadas esta temporada -excepto Italia-.

En tanto, en pista, Quiles recuperó la primera posición con un nuevo récord al rodar en 1:45.148, por delante de otros cinco pilotos españoles, David Muñoz, David Almansa, Álvaro Carpe, Adrián Fernández y Brian Uriarte.