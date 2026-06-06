Automovilismo
06 de junio de 2026 a la - 09:40

Tabla de tiempos del tercer y último libre de Mónaco

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul:

Por EFE