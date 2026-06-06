Vasseur no estará presente este sábado en Mónaco por motivos médicos

“Tras algunos controles médicos, Fred permanecerá bajo observación en un centro médico local. No se proporcionará más información médica”, afirmó la escudería en un comunicado.

“Le deseamos a Fred una pronta recuperación y esperamos verlo de vuelta en la pista pronto”, concluyó.

La ausencia de Vasseur se registra durante la disputa del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula Uno, después de la jornada de entrenamientos del viernes dominada por Ferrari.

El séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton firmó el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre, por delante de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) concluyó tercero.

Los entrenamientos se completarán este sábado antes de la sesión de clasificación, decisiva en un circuito donde adelantar resulta especialmente complicado, y que ordenará la parrilla de salida de la carrera del domingo.