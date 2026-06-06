Verstappen: Contento; si me dicen ayer que iba a estar en primera fila, lo cojo sin dudar

"Estoy realmente contento con mi rendimiento de hoy. Si me llegas a decir ayer que iba a estar en la primera fila, lo hubiera cogido, sin dudarlo", comentó el astro neerlandés, de 28 años, con 71 victorias en la F1, la tercera marca histórica de la categoría reina; que sólo superan los dos séptuples campeones mundiales, el alemán Michael Schumacher, ya retirado, con 91; y el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -que este domingo sale tercero-, 105 veces triunfal en la división de honor.

"Ha sido un poco sorprendente, porque esta mañana creo que teníamos algunos problemas con el coche, así que haber acabado la calificación en la primera fila de parrilla es algo extremadamente positivo", comentó el ídolo deportivo de los Países Bajos, que, tras ganar cuatro Mundiales seguidos, el año pasado protagonizó un fin de temporada espectacular, con el que no ganó un quinto título por sólo dos puntos: los que le separaron del inglés Lando Norris (McLaren), ganador del torneo

"Ésta es la sesión más importante del fin de semana y estoy contento de que estemos donde estamos", comentó 'Mad Max', en referencia a la calificación de Montecarlo, posiblemente la más determinante del año, que ordena la parrilla de la prueba más icónica, en las estrechas y sinuosas calles del bello principado de la Costa Azul; en las que es prácticamente imposible adelantar.

"Estoy satisfecho con cómo fueron saliendo las vueltas, sobre todo porque tienes que lidiar con el tráfico y con los muros, que están muy próximos", dijo.

"Mañana será fundamental tener una buena salida, ya que detrás tengo dos coches (los Ferrari de Hamilton y del monegasco Charles Leclerc) que suelen salir bien, así que veremos qué pasa. Pueden suceder muchas cosas; todo está aún por decidir", opinó el súper-depredador neerlandés este sábado en Mónaco, donde logró dos de sus 71 triunfos en la Fórmula Uno: en 2021 y 2023.