Alonso: Ha sido una gran recompensa para todos en el equipo haber sumado el primer punto

"Tomé muchos riesgos en la primera vuelta y en la resalida, simplemente para intentar consolidar la posición en la que estábamos", explicó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -dos de ellas en Mónaco: en 2006, el año que revalidó título, con Renault, y el curso siguiente, con McLaren- y 106 podios en la categoría reina.

"Fue muy difícil ahí fuera hoy, pero optamos por una estrategia agresiva, parando en la tercera vuelta; y pensábamos llegar al final de la carrera con una única parada", explicó Fernando, en una segunda juventud a los 44 años, que este domingo logró puntuar a bordo de un AMR26 muy deficiente con el que con anterioridad no sólo no había entrado en los puntos, sino que había tenido que abandonar en tres de los cinco Grandes Premios previos.

"La resalida tras la bandera roja nos vino bien, y nos aseguramos de aprovechar las oportunidades que se nos presentaron de repente. Así que creo que hoy gestionamos bien la carrera y, al final, ha sido una buena recompensa para todo el equipo conseguir nuestro primer punto del año", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, una categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces las prestigiosas 24 Horas de Le Mans , en el circuito de La Sarthe (Francia).