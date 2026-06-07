Colapinto: Prueba larga y frustrante, hay que trabajar duro para volver mejor en Barcelona

"No logramos el mejor resultado y no estoy satisfecho con cómo ha ido el fin de semana en su conjunto. Después de algunos buenos puestos y buenas sensaciones en el coche en las últimas carreras, las cosas no salieron bien aquí; por lo que trabajaremos duro con el equipo entre estas carreras para entender mejor los motivos", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que venía de lograr su mejor resultado en la categoría reina hace dos domingos en Canadá, donde acabó sexto.

"El coche de seguridad y la posterior interrupción con bandera roja significaron que perdimos toda la posición en pista y la carrera quedó prácticamente acabada ahí para nosotros. Sabíamos que arrastrábamos una penalización por exceso de velocidad en el 'pit lane', como otros varios coches. Después de la resalida desde la parrilla, todo fue un caos", dijo.

"Uno de los Aston Martin me sacó de pista y rompí mi alerón delantero", explicó el argentino de Alpine, cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, acabó séptimo, con dos penalizaciones de cinco segundos cada una que evitaron que el galo hubiese concluido tercero.

"Todos estábamos evitando a uno de los Williams que iba lento después de la horquilla y toqué a Carlos (Sainz), así que lo siento por él. En líneas generales, fue una carrera larga y frustrante, al igual que el fin de semana en su conjunto; así que tenemos que trabajar duro para volver más fuertes en Barcelona dentro de unos días", añadió Colapinto este domingo en Mónaco.