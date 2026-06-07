07 de junio de 2026 a la - 11:10
El español Jorge Martín, penalizado con dos 'vueltas largas' para el siguiente gran premio
Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha sido penalizado con dos 'vueltas largas' para el siguiente gran premio, en principio el de la República Checa, en el circuito de Brno, del 19 al 21 de junio.
Jorge Martín ha sido sancionado por la caída que sufrió a final de recta en la salida del Gran Premio de Hungría de MotoGP en la que involucró a su compañero de equipo Marco Bezzecchi, el italiano Fabio di Giannantonio y los españoles Raúl Fernández y Fermín Aldeguer.