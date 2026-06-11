Colapinto: "Encontramos algunos ajustes, me siento más conectado con el coche"

"En general me siento más cómodo en el coche, siento que vamos en la dirección correcta. Encontramos algunos ajustes que me pusieron en mejor posición, así que me siento más conectado con el coche", explicó el piloto argentino, de 23 años, en la rueda de prensa previa.

Colapinto, que se quedó sin puntuar el pasado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco tras terminar en la decimocuarta posición, admitió que la última carrera fue "difícil" para él.

"Tuvimos oportunidades, pero no pudimos aprovecharlas. Como equipo es importante entender qué podríamos haber hecho mejor. Ahora ha empezado la temporada europea, las carreras se celebrarán con mucha regularidad y volvemos a Barcelona. Estamos trabajando duro para volver más fuertes", añadió el piloto argentino en declaraciones difundidas por Alpine.

Colapinto subrayó que Montmeló es un circuito que conoce "bien" gracias a los tests de pretemporada de enero, aunque destacó que "los coches han evolucionado mucho desde entonces" y los pilotos saben ahora "mucho más sobre el reglamento de este año".

"Será muy interesante salir a pista el viernes y ver las mejoras que hemos hecho en tan poco tiempo. Todos los pilotos conocen bien este circuito y es una buena prueba para un monoplaza de Fórmula 1 con su variedad de curvas de velocidad media y alta", comentó.

Por último, Colapinto se mostró optimista sobre sus opciones en la carrera: "Disfruto del circuito y he estado en el podio aquí en muchos de los campeonatos en los que he corrido, así que utilizaré esas buenas experiencias para sacar el máximo provecho de cada sesión".