Russell marcó el mejor tiempo en el último libre de Montmeló

En su mejor vuelta, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 679 milésimas, 214 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 243 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

La sesión calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 66 vueltas, para completar un recorrido de 307,2 kilómetros- arrancará a las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT).