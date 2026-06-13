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13 de junio de 2026 a la - 09:25

Tabla de tiempos del tercer y último libre de Montmeló

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló:

Por EFE