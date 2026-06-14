Alonso: Sabemos que nuestra situación va a seguir así hasta el parón veraniego

"Tuvimos un problema con la batería y tuvimos que retirar el coche", explicó el doble campeón mundial asturiano, de 44 años, con 32 victorias -dos de ellas en Montmeló: en 2006, el año que revalidó título, con Renault; y en 2013, con Ferrari- y 106 podios en la categoría reina.

"Estamos teniendo muchos problemas con nuestro rendimiento, pero sabemos que ésta es una situación que no va a cambiar hasta el parón veraniego", comentó el piloto ovetense después de abandonar por cuarta vez en lo que va de temporada.

"El apoyo de los aficionados ha sido increíble durante todo el fin de semana y les estoy muy agradecido por ello", apuntó el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, una categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces las prestigiosas 24 Horas de Le Mans , en el circuito de La Sarthe (Francia).

"Desgraciadamente, no pudimos darles lo que hubiesen deseado", añadió Alonso este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.