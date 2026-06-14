Automovilismo
14 de junio de 2026 a la - 16:55

Clasificación del Mundial de Fórmula Uno

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Montmeló:

Por EFE