Colapinto recibe sanción de 10 segundos y pasa del décimo al octavo en Barcelona

Colapinto, de 22 años, fue sancionado por los comisarios de carrera, al no haber reducido la velocidad mientras ondeaban banderas amarillas, por lo que se le añadieron diez segundos a su tiempo final; motivo por el cuál el piloto de Pilar (Buenos Aires) finalizó décimo, perdiendo dos puestos.
La sanción del argentino beneficia a los dos pilotos de Racing Bulls, el neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, que avanzan dos puestos y concluyen en octava y en novena posición, respectivamente.