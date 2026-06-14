Hamilton sigue batiendo récords a los 41 años y gana por séptima vez en Montmeló

Madrid, 14 jun (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Montmeló, donde elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la categoría reina, al lograr la primera desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana.

Hamilton, de 41 años, volvió a brillar, recordando viejos tiempos. Casi dos años después de haber firmado su último triunfo, en el Gran Premio de Bélgica de 2024, disputado en Spa-Francorchamps, y 19 después del primero, el de Canadá, en Montreal, ganó de nuevo en Montmeló. Donde deshizo a su favor el récord de victorias en Barcelona que le unía al otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher, al imponerse por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), segundo y tercero, respectivamente, este domingo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, abandonó, a falta de tres vueltas para meta, una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó duodécimo y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar, por un problema de batería y por cuarta vez este curso, a falta de quince vueltas para completar las 66 previstas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó octavo, pero fue sancionado con diez segundos por no respetar las banderas amarillas y se clasificó décimo, mientras que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta -en la que el campeón serbio de tenis Novak Djokovic dio el banderazo de llegada-, logrando su mejor resultado de la temporada. El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó cuarto, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren), una carrera tras la cual Antonelli sigue liderando el Mundial con 156 puntos, pero ahora con 41 de ventaja sobre Sir Lewis y con 50 sobre Russell.

El espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que no pudo contener las lágrimas de emoción en el podio, se anotó el primer Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la historia, al imponerse en Montmeló, sede durante los 35 años previos del Gran Premio de España, que, a partir del segundo fin de semana de septiembre -y como mínimo hasta 2035- tendrá lugar en Madrid.

Montmeló volverá a albergar pruebas de Fórmula Uno -de momento- en 2028, 2030 y 2032, alternándose en el calendario con Spa-Francorchamps. Y gracias a la coincidencia de ambas pruebas, este curso España vuelve a tener, por primera vez desde 2012 -cuando, aparte de en Barcelona, se corrió en Valencia (el GP de Europa, que ganó Alonso)- dos carreras de la categoría reina.

Russell -cuya racha de infortunios coincidía con el 'boom' de su joven compañero- había firmado el sábado su décima 'pole' en la Fórmula Uno, la tercera del año y la 150 de Mercedes, y salía desde la primera fila junto a Hamilton, que venía de repetir en Mónaco el segundo puesto logrado en Canadá: el que hasta este domingo era mejor resultado desde que pilota en Ferrari.

Antonelli, que pase lo que pase en Austria, llegará líder a Silverstone -sede del Gran Premio de Gran Bretaña y de la primera carrera de la historia de la F1, allá por 1950 y donde Hamilton posee otro récord: el de más victorias (nueve) en una misma prueba-, arrancaba tercero, tras haber completado su peor calificación de la temporada, al lado de Norris, ganador el año pasado en Barcelona y que defiende título, desde la segunda fila. Y desde la tercera lo hicieron los Red Bull de Verstappen y el francés Isack Hadjar, que mantuvo en meta el sexto puesto en parrilla.

Piastri arrancaba séptimo y Leclerc -accidentado en la Q3, en la que provocó interrupción, con bandera roja- lo hizo desde la décima plaza, antes de repetir el abandono de Mónaco. En una carrera en la que Sainz salió decimosexto -con gomas blandas- y Alonso, vigésimo segundo en la 'cuali' con un AMR26 deprimente, optó por hacerlo, con las duras, desde el 'pit lane'. Después sustituir "el ESME (siglas en inglés de Recinto Principal de Almacenamiento de Energía) y el MGU-K (el motor eléctrico)" de su monoplaza, según anunció por la mañana la escudería de Silverstone.

Colapinto arrancaba decimotercero -en una séptima fila que completaba su compañero, el francés Pierre Gasly, al que batió en la crono pero que lo superó, por un puesto, en carrera-, con neumático blando. Y 'Checo', decimonoveno, con el blando, acompañado, en la penúltima, por el suyo, el finlandés Valtteri Bottas. En una prueba calurosa, en la que la gestión de los neumáticos iba a ser clave.

De los primeros ocho -el octavo en parrilla era el neocelandés Liam Lawson (RB), que acabó noveno- todos lo hicieron con el neumático medio, a excepción de Sir Lewis y de 'Mad Max', que lo hicieron con el blando.

Russell arrancó bien, en unos primeros instantes en los que Leclerc avanzó tres puestos, Piastri, uno; Hadjar perdió siete; y tanto Colapinto, como Sainz se mejoraron en dos.

El monegasco adelantaba a Piastri, para colocarse sexto, en la octava; al tiempo que Hadjar comenzaba a minimizar daños antes de recuperar, gracias también a todo lo que sucedió al final, la sexta plaza.

Sir Lewis paró en la 12, una antes que Russell, que asimismo instaló neumático duro; cuando Alonso había adelantado a Bottas y rodaba decimoséptimo -Checo había parado a poner duros-; y Aston Martin ya había retirado a Stroll; con un problema de caja de cambios. Carlos también había pasado a duros, en la 15; cuando Leclerc, que aún no había parado, lideraba la prueba.

El monegasco lo hizo en la 17; y tras la re-ordenación, regresaba sexto, por detrás de los cinco primeros en parrilla, con Verstappen como único que circulaba con medios.

Antes de cubrirse el primer tercio de carrera, a Colapinto le pidieron que dejase pasar a su compañero. Justo antes de que el doble campeón mundial asturiano parase, en la 21, a repetir compuesto duro.

Hamilton hizo su segunda parada en la 28, instalando medios, en busca de un 'undercut' a Russell, que en esta ocasión no copió la operación y que perdía tiempo con los doblados, lo que permitía que Antonelli -advertido de que se había saltado varias veces los límites de pista- se le acercase.

En la 33 -en la que Sainz puso duros-, arrancó una nueva batalla entre las 'flechas plateadas', que, indirectamente, beneficiaba a Sir Lewis, que venía volando por detrás. Sin olvidar a Norris, que aún era tercero, a cuatro segundos y medio.

Russell efectuó su segundo 'pit stop' en la 37, repitiendo duros; los mismos que instaló Kimi un giro después. Cediéndoles los dos primeros puestos a Ferrari, con Hamilton al frente, por delante de los Mercedes, cuando Leclerc paró en la 40, una antes de que a Alonso se le parase el AMR26, en la curva 9, provocando el cuarto abandono del ovetense en lo que va de año.

Se decretó coche de seguridad virtual y Hamilton aprovechó para instalar duros y regresar a pista por delante de los Mercedes. En una operación que le benefició, pero que, sin la cuál también hubiese ganado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Entonando el "Still I Rise" ("A pesar de todo, me levanto"), su lema favorito, que engrosa su lista de tatuajes, Hamilton volaba, manteniendo una distancia de 13 segundos, a falta de ocho vueltas -que fue de 19 en meta-, sobre los Mercedes, a los que se aproximaba Norris, al que su equipo le informaba de que a Antonelli seguramente lo fuesen a penalizar por sobrepasar una vez más los límites de pista.

En la 61, Antonelli -con 19 años el líder de menor edad de todos los tiempos- adelantó a Russell, cuando Sainz ya había hecho su tercera parada, a medios.

Pero un giro más adelante, el W17 del joven boloñés se quedó parado; con lo que se volvió a decretar un nuevo 'virtual safety car' que desapareció a falta de un giro y que certificó un nuevo triunfo de Hamilton, en cuyo honor había sonado 103 veces el himno británico antes del fallecimiento de la Reina Isabel II; y en cuyo honor este domingo sonó, por tercera vez, el 'God Save The King'.