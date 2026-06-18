Jorge Martín llega a Brno con algunas "molestias" en la espalda

"Al final, cuando salga a pista veré lo que hay y a partir de ahí pues ya reaccionaremos", comenta el segundo clasificado del Mundial de MotoGP a los medios de comunicación desplazados a la República Checa.

Martín lamentó el accidente que provocó en la salida y en el que se vieron involucrados varios pilotos pues "nadie se merece un domingo como el de allí".

"He podido hablar con mis compañeros y al final creo que estos errores pueden pasar y lo importante es aprender para que no ocurra más", indicó.

Y recordó cómo fue el accidente: "Salí y en cuanto toqué el freno, no intentando adelantar, simplemente mantuve la posición con Pecco (Bagnaia), que era quien tenía al lado, sentí que se me cerró, tuve que soltar y cuando ya volví a coger la velocidad aumentó muchísimo y se me cerró más, ojalá hubiese podido evitar esa caída, pero no hice nada particularmente peligroso. Pero al perder el control ya involucré a muchos más pilotos".