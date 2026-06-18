Marc Márquez se siente "más fuerte que en Mugello" pero tiene que entender como está

Destaca que en la República Checa el objetivo es "intentar reducir las diferencias físicas a lo largo del fin de semana" y explica que ha continuado con su programa "en lo que al gimnasio se refiere" y que espera ser capaz de "comprender" su estado, pues después de Mugello su brazo ha funcionado de "manera distinta".

"Y no como el año pasado ni como al principio de la temporada, así que tengo que reajustarlo todo, pues es un proceso de fisioterapeutas, doctores..., y desde este punto de vista continuaremos con nuestra evolución", ha explicado Marc Márquez en la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de la República Checa.

Aunque no es un circuito con curvas de izquierdas, el de Brno es un trazado que se le ha dado bien, pero "papeles en mano no es uno de mis circuitos más fuertes", reconoce el vigente campeón del mundo, quien afirma que "cada año me siento muy bien aquí y ya veremos, quizás éste no sea el año".

"Tenemos que ir arreglando mi condición física, pues lo cierto es que desde 2020 en adelante lo que se ha visto es que me siento bien en lo físico y la velocidad la tengo, por lo que tengo que rehabilitar el brazo porque la velocidad está ahí", insiste Márquez, quinto en la clasificación del mundial, a 72 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi.

De su estado físico ha reconocido que se siente "mucho mejor", si bien recuerda que "desde la primera parte de la temporada el problema es que salía y no sabía en qué momento el brazo perdería el control", pues para él resultaba muy difícil pilotar ya que cada vez que se subía a la moto "el estilo de pilotaje cambiaba".

"Ahora sí que es verdad que la velocidad la tengo y con el neumático intermedio voy más calmado para ir calentando, puedo salir y ser rápido desde la primera vuelta, pero tengo que mejorar en lo que a resistencia se refiere", explica Marc Márquez.