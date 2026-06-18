Rins afirma que "en comparación con Hungría, Brno es un circuito de verdad"

"Un circuito largo, ancho, al que vengo con mucha positividad", añadió Alex Rins, quien recalcó que Brno es un circuito que le gusta, en el que en el pasado siempre le ha "ido bien", razón por la que se mostró esperanzado con tener un buen fin de semana.
Alex Rins ha explicado a los medios de comunicación presentes en Brno que la base de su moto está "adaptada a este circuito" desde la semana anterior, cuando realizaron una serie intensa de pruebas, por lo que para él será necesario "adaptar esa base a este circuito con las suspensiones".