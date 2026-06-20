Acosta señala que su caída se debió a un fallo con el 'device' de la suspensión

"Hemos tenido un problema con el 'device', que se me quedaba enganchado abajo y tenía que ir cada curva intentando levantarlo, hasta que en una de esas no ha salido bien", ha explicado Acosta, quien reconoce que "estas cosas pueden pasar", pero que ha sido "una pena".

A los medios de comunicación presentes en Brno les ha reconocido que había sido "una pena, porque hubiera sido un día que después de que me adelantase Martín, estaba recuperando tiempo con Bezzecchi".

"El ritmo quizá no era increíble, como para luchar por el podio, pero era un ritmo aceptable para luchar por el 'top 5' y ha sido una pena tirar puntos así, tenemos que intentar mejorar los problemas de fiabilidad de 'x' cosas que estamos teniendo", ha reconocido Acosta.