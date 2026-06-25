Acosta, sobre su fichaje por Ducati, afirma que "ha sido el secreto peor guardado"

Acosta señaló sobre su elección no saber "qué pasará el año que viene con el nuevo reglamento", pero tanto él como su entorno querían pensar en "caballo ganador" y por eso creían que les había salido "bien".

A la hora de compartir taller con Marc Márquez dice que "es lo mejor" que le puede pasar", pues desde su punto de vista es "un compañero que tiene un montón de experiencia, en una categoría nueva". "Creo que eso me puede servir para mejorar como piloto".

Insistió a la hora de decir sobre Marc Márquez que iba a ser "muy guay".

Durante la rueda de prensa, una de las preguntas a la hora de saber si su objetivo era ser compañero de Marc Márquez sí o sí y planteada como ¿ habría decidido quedarse en KTM si Marc Márquez hubiese venido?

Fue taxativo al afirmar que es "difícil decir eso..., al final teníamos una idea muy clara, y así ha sido".

De su futura relación con Marc Márquez, recordó unas palabras del nueve veces campeón del mundo sobre la amistad de hace tiempo: "al final se forja cuando estás luchando por un campeonato, no porque alguien vaya a tu equipo. Por ahora rivalidad, no hay".