Bagnaia está contento "con lo que llegará", por su contrato de 4 años con Aprilia

"El apoyo que he recibido ha sido increíble y siento que compartimos la misma perspectiva para el futuro", ha explicado Bagnaia en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de los Países Bajos, si bien recordó que "aún quedan trece carreras por delante de la actual temporada". "Tenemos que trabajar bien, luchando por la victoria como en la última carrera y en Le Mans, Mugello y Brno".

Bagnaia insistió en que lo estaba "haciendo bien", aunque tienen que "dar un paso adelante", e insistió en que es lo que estaba haciendo "a nivel personal" para conseguirlo, y para el futuro. "Estamos dando los pasos adecuados, tenemos que acabar consiguiendo todo lo que buscamos".

No obstante el doble campeón del mundo de MotoGP (2022 y 2023) reconoció que "el año pasado no fue una temporada fácil, me costó mucho y algo empezó a cambiar después de Japón".

Reconoció que "llegados a ese punto" comenzó a pensar que quizás había llegado el momento de "empezar a pensar en otras opciones" y que desde el principio de las conversaciones recibió "muchísimo apoyo por parte de Aprilia, y era el momento adecuado de cambiar".

Bagnaia aseguró que tuvo "muchas opciones abiertas" encima de la mesa, pero que "un contrato a largo plazo, como éste de Aprilia, era el momento correcto para cambiar".