El malasio Hakim Danish dice querer "empezar de cero" para repetir su actuación de Brno

"Estoy contento con el resultado conseguido en Brno, pero esa victoria ya ha quedado atrás y es hora de volver a empezar de cero", explica Danish, quien dice estar "totalmente centrado en la carrera de Assen de este fin de semana".

El malasio, que logró la primera victoria de su carrera mundialista, señaló que necesita resetearse mentalmente y asegurarse de que está "totalmente preparado en todos los aspectos", pues en Assen, quiere hacer "lo mismo" que en Brno, encontrar su ritmo "desde la primera sesión de entrenamientos libres".

"Tengo que ser rápido desde el principio y entender tanto el circuito como la moto lo antes posible", explica Danish en la nota de prensa de su equipo, difundida este jueves, en la que afirma que trabajará "duro" para adaptarse a la moto lo antes posible y así "poder ganar la confianza necesaria".

Y describió el TT de Assen como "un circuito bastante exigente, con muchas curvas de alta velocidad y un trazado técnico".