Marc Márquez sobre su renovación: "Fue súper fácil"

Márquez reconoció que "el invierno no ha sido fácil después de la lesión de Indonesia", pero en lo que se refiere a su continuidad en Ducati "la verdad es que ha sido fácil y Ducati siempre ha estado muy atenta y pendiente, dando todas las facilidades para poder continuar".
Marc Márquez dijo que tenía que pensar en si seguía "siendo capaz de ganar", puesto que cuando estás en pleno proceso de recuperación él siempre ha pensado que "no es bueno tomar una decisión sobre el futuro", pero enseguida destacó que "a nivel mental estoy completamente preparado para afrontar 2027 y 2028, porque quiero continuar disfrutando de mi pasión, que es MotoGP".
El nueve veces campeón del mundo se conminó a continuar con una buena "condición física" y que le respeten "las lesiones", y enseguida recordó que "estas últimas semanas me han dado la ocasión de demostrarme que paso a paso estoy en disposición de llegar a un nivel aceptable para ser competitivo" y dice estar concentrado en la temporada 2026 "que es el objetivo que ahora mismo debemos tener".
Pare el futuro, Marc Márquez ha reconocido que "el objetivo más ambicioso será disfrutar de mi pasión en los últimos años de mi carrera deportiva, porque a veces hay algunos atletas que finalizan su carrera obviando el objeto de su deporte, el objeto de su pasión, y normalmente en esos últimos años puedes llegar a sufrir lesiones, presión, peores resultados, y yo quiero disfrutar de los últimos años de mi carrera profesional. Ese es mi objetivo".