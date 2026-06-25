Ogier toma el mando del Acrópolis en la superespecial inaugural de Atenas

El nueve veces campeón del mundo completó los 1,86 kilómetros del tramo urbano sobre asfalto con un tiempo de 1:38.2, con un segundo de ventaja sobre su compañero de equipo, el japonés Takamoto Katsuta, mientras que el belga Thierry Neuville (Hyundai) fue tercero, a 1,1 segundos del francés.

La prueba arrancó ante una numerosa afluencia de público en una especial antes de que los participantes afronten desde este viernes las exigentes pistas de tierras griegas.

"Es bonito ver a tanta gente aquí. El verdadero rally empieza mañana, pero estar en Grecia ya es un placer porque es una prueba histórica", afirmó Ogier en declaraciones recogidas por la WRC a la vez que recordó la dureza del recorrido y la importancia de evitar contratiempos durante el fin de semana.

Katsuta, que abrirá la jornada del viernes desde la segunda posición de salida, destacó que la paciencia será fundamental en un rally caracterizado por sus caminos pedregosos y muy exigentes para la mecánica.

Neuville, vencedor del Acrópolis en 2022 y 2024 y el más rápido en el 'shakedown' matinal (tramo de pruebas), comenzó con buen pie una cita en la que aspira a recortar diferencias en la lucha por el campeonato.

El finlandés Sami Pajari (Toyota) y el sueco Oliver Solberg compartieron el cuarto mejor registro, a 1,2 segundos de Ogier, mientras que el líder del Mundial, el galés Elfyn Evans (Toyota), concluyó sexto, a 1,4 segundos del mejor tiempo.

El francés Adrien Fourmaux (Hyundai) fue séptimo y el español Dani Sordo, de regreso al tercer Hyundai i20 N Rally1, terminó octavo tras imponerse en su duelo directo al también español Alejandro Cachón, inscrito en la categoría WRC2 con un Toyota GR Yaris Rally2.

La primera etapa sobre tierra se disputará este viernes con seis tramos cronometrados y 129,22 kilómetros contra el reloj, la jornada más larga de la prueba griega.